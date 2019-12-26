Сестра погибшей в Венгрии пианистки считает, что ее отравили

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Ангелина Васенина, сестра погибшей в Венгрии пианистки Элины Валиевой, заявила в разговоре с «Газетой.Ru», что не верит в версию, что смерть 27-летней девушки наступила в результате утечки газа.

«Утечки газа не было, потому что в этом здании стоит бойлер, но он наполнен газом, который не опасен. В момент трагедии с Элиной был ее мальчик. У него было небольшое отравление – в крови обнаружили угарный газ. Как сказали полиция и хозяйка отеля, этот газ надуло ветром, но это полный бред», — заявила девушка.

Она добавила, что молодого человека пианистки отпустили из больницы на следующий день, до этого целую ночь он дышал с помощью кислородной маски.

«Этот газ был не в отеле, он пришел снаружи. Возможно, это настроено против русских туристов. Потому что уже были такие случаи. Я смотрю на это с политической стороны. Знаете, очень символично, смешно и весело, когда русский газ убивает русских людей», — отметила Васенина.

27-летняя пианистка из Уфы трагически погибла в Будапеште, где отдыхала вместе с молодым человеком. 22 декабря пианистка принимала душ в отеле — в это время в здании произошла утечка газа.

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