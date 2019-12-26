7 человек госпитализированы после жесткой посадки Ми-8 под Красноярском

__is_photorep_included12883160: 1

При жесткой посадке Ми-8 в Эвенкийском районе Красноярского края пострадали 16 человек, 7 из них были госпитализированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав региона.

Пострадавшие госпитализированы с переломами конечностей и ушибами, они находятся в состоянии средней тяжести, заявили в минздраве.

25 декабря вертолет Ми-8 авиакомпании «Красноярские авиалинии» при взлете жестко приземлился в селе Байкит Эвенкийского района Красноярского края.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

— Названа возможная причина жесткого приземления вертолета Ми-8 под Красноярском

— Угодил в снежный вихрь: последствия жесткой посадки Ми-8