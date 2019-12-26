7 человек госпитализированы после жесткой посадки Ми-8 под Красноярском
При жесткой посадке Ми-8 в Эвенкийском районе Красноярского края пострадали 16 человек, 7 из них были госпитализированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав региона.
Пострадавшие госпитализированы с переломами конечностей и ушибами, они находятся в состоянии средней тяжести, заявили в минздраве.
25 декабря вертолет Ми-8 авиакомпании «Красноярские авиалинии» при взлете жестко приземлился в селе Байкит Эвенкийского района Красноярского края.
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