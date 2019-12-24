В Кремле прокомментировали избиение журналистки, писавшей о стрельбе на Лубянке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с избиением журналистки интернет-портала Baza, которая писала о стрельбе на Лубянке в центре Москвы 19 декабря. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом представитель Кремля затруднился ответить, знает ли президент страны Владимир Путин о произошедшем.

Ранее издание Baza сообщало о том, что журналистка Анна Никитина приехала к матери злоумышленника, который устроил 19 декабря стрельбу на Лубянке в центре Москвы. В момент их общения в квартиру ворвались оперативники ФСБ, устроили обыск, неизвестный мужчина в гражданской одежде ударил девушку. Никитина зафиксировала травмы и обратилась в Следственный комитет.

Песков заявил, что подобные инциденты необходимо расследовать «в случае появления каких-то жалоб на предмет соответствия законности тех или иных действий».

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