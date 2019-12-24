Почти 80% россиян довольны своей жизнью, выяснил ВЦИОМ

Четверо из пяти россиян довольны в настоящий момент своей жизнью.

Таковы опубликованные во вторник итоги опроса ВЦИОМ, которые приводит ТАСС.

В частности, за 20 лет удовлетворенность россиян своей жизнью в целом выросла на 17%.

В 2000 году таких было всего 62%.

Девять из десяти россиян также удовлетворены кругом своего общения, 81% довольны своим образованием.

Кстати, по сравнению с 2000 году кардинальным образом изменилась ситуация и в экономике страны.

Например, промышленность работает уже не на советских основных фондах. Так, около 75% мощностей в обрабатывающих производствах были введены после 2000 год.

Кроме того, по предварительным оценкам с 2000 года по текущий год введено: 100% мощностей в сфере аппаратуры для телевидения и связи; 97% в деревообработке; 95% в сфере производства пищевых продуктов, а также текстильного и швейного производства; 92% в сфере производства изделий медицинской техники, оптических приборов и аппаратуры; 84% в сфере производства резиновых и пластмассовых изделий; 72% в автопроме; 63% в химическом производстве.