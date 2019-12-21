Губернатор Чукотки рекомендовал сделать выходным 31 декабря
Губернатор Чукотки Роман Копин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем. Об этом написал на странице в Instagram.
Он поблагодарил местных жителей за участие в опросе о переносе выходного дня с 28 на 31 декабря, где большинство поддержали инициативу.
«Считаю, что сделать 31 декабря выходным днём – прекрасная идея, всецело поддерживаю вашу инициативу. В последний день года в семьях царит приятная предновогодняя суета, связанная не с работой, а с подготовкой к праздникам», — написал Коптев.
Губернатор также порекомендовал чукотским работодателям прислушаться к мнению сотрудников и сделать 31 декабря выходным днем.
Ранее 31 декабря выходным днем объявили около 20 регионов России.
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