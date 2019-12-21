Губернатор Чукотки рекомендовал сделать выходным 31 декабря

Губернатор Чукотки Роман Копин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем. Об этом написал на странице в Instagram.

Он поблагодарил местных жителей за участие в опросе о переносе выходного дня с 28 на 31 декабря, где большинство поддержали инициативу.

«Считаю, что сделать 31 декабря выходным днём – прекрасная идея, всецело поддерживаю вашу инициативу. В последний день года в семьях царит приятная предновогодняя суета, связанная не с работой, а с подготовкой к праздникам», — написал Коптев.

Губернатор также порекомендовал чукотским работодателям прислушаться к мнению сотрудников и сделать 31 декабря выходным днем.

Ранее 31 декабря выходным днем объявили около 20 регионов России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Губернатор Астраханский области объявил 31 декабря выходным для госслужащих

— Глава Амурской области сделал 31 декабря выходным днем

— Путин вспомнил об огородниках, отвечая на вопрос про 31 декабря