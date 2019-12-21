«Ъ»: более половины россиян не заинтересовались пресс-конференцией Путина

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Газета «Коммерсантъ» провела опрос, который показал интерес россиян к ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина, прошедшей 19 декабря.

Так, 76,48% респондентов заявили, что они равнодушны у этому событию.

В свою очередь 23,52% опрошенных отметили, что им эта пресс-конференция была интересна.

Как известно, она шла 4 часа 18 минут. Конференция была 15-й по счету с 2001 года.

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