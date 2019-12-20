Путин назвал убитого в Германии Хангошвили «кровавым убийцей»

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции, прошедшей 19 декабря, рассказал об убитом в Германии гражданине Грузии Зелимхане Хангошвили. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что этот человек «был абсолютно кровавым убийцей».

По его словам, он уничтожил 98 человек только на одной акции на Кавказе.

Глава России добавил, что Хангошвили также был причастен к организации взрывов в московском метро.

Путин также подтвердил, что вопрос о выдаче Хангошвили обсуждался между спецслужбами России и Германии. При этом, по заверению российского лидера, официальный запрос Москва в Берлин не подавала.