СК: один из пострадавших при стрельбе в центре Москвы оказался гражданским лицом

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По данным Следственного комитета России, в результате стрельбы на улице Большая Лубянка в центре Москвы погиб один сотрудник ФСБ, пострадали пять человек, в том числе одно гражданское лицо. Об этом сообщается на сайте СК.

В ведомстве также подтвердили, что стрелок ликвидирован.

В настоящее время на месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В четверг, 19 декабря, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. Президенту России Владимиру Путину также сообщили о нападении. СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов в результате стрельбы.

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