Голунов не обиделся, что Путин забыл его фамилию

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Журналист Иван Голунов не обиделся на президента России Владимира Путина за то, что тот уточнил его фамилию перед тем, как ответить на вопрос о ходе расследования уголовного дела. Как заявил журналист «Газете.Ru», такое может случиться с каждым.

«Меня это не задело, каждый человек, работающий с большими объемами информации, может что-то забыть и уточнить. Главное — он не забыл рассказать, что возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников полиции, чего я добивался последние полгода», — пояснил Голунов.

Ранее Путин ответил на вопрос о расследовании дела Ивана Голунова. Он заявил, что уже были уволены из МВД пять человек. Также против них уже возбуждены уголовные дела.

Голунова задержали 6 июня 2019 года из-за якобы обнаруженных свертков с наркотиками. Но известно об этом стало только на следующий день. Против журналиста было возбуждено уголовное дело о причастности к сбыту запрещенных веществ. Голунов сразу заявил, что наркотики ему подбросили. 11 июня дело официально закрыли.

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