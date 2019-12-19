Голунов не обиделся, что Путин забыл его фамилию
Журналист Иван Голунов не обиделся на президента России Владимира Путина за то, что тот уточнил его фамилию перед тем, как ответить на вопрос о ходе расследования уголовного дела. Как заявил журналист «Газете.Ru», такое может случиться с каждым.
«Меня это не задело, каждый человек, работающий с большими объемами информации, может что-то забыть и уточнить. Главное — он не забыл рассказать, что возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников полиции, чего я добивался последние полгода», — пояснил Голунов.
Ранее Путин ответил на вопрос о расследовании дела Ивана Голунова. Он заявил, что уже были уволены из МВД пять человек. Также против них уже возбуждены уголовные дела.
Голунова задержали 6 июня 2019 года из-за якобы обнаруженных свертков с наркотиками. Но известно об этом стало только на следующий день. Против журналиста было возбуждено уголовное дело о причастности к сбыту запрещенных веществ. Голунов сразу заявил, что наркотики ему подбросили. 11 июня дело официально закрыли.
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