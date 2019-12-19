При обвале грунта в Ташкенте погибли 6 человек
В Ташкенте произошел обвал грунта, в результате чего погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.
Отмечается, что инцидент произошел в среду, 18 декабря, во время строительства линии метрополитена.
«В результате поисковых операций на месте ЧП вчера и сегодня из-под завалов были извлечены тела шести человек, их личности установлены», — сообщают МЧС.
Уточняется, что по распоряжению премьер-министра страны Абдуллы Арипова создана правительственная комиссия по расследованию причин ЧП.
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