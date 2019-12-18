В Британии 10-летняя девочка по IQ обошла Эйнштейна и Хокинга

В британском городе Бирминг школьница прошла IQ-тест для несовершеннолетних в организации «Менса» и получила 162 балла, обойдя по показателям ученых Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга (по 160 баллов). Об этом сообщает издание The Sun.

10-летняя Фрейя Манготра учится в школе в пригороде Бирмингема Эджбастоне. Девочку признали гением, ей уже предложили стипендию в школе для девочек Короля Эдуарда VI.

Известно также, что Манготра обладает черным поясом по тхэквондо, она увлекается театром, шахматами, плаванием и танцами в стиле болливудских фильмов.