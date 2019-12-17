Определен самый криминальный день года
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Чаще всего в России происходят криминальные события на утром после наступления Нового года — 1 января. Об этом рассказал «Известиям» глава отдела Московского НИИ психиатрии им. В.П. Сербского Александр Немцов.
Эксперт констатировал, что именно 1 января каждого года в России вероятность совершения преступлений утраивается.
По его словам, также в первые две недели января наблюдается максимальное число алкогольных психозов.
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