Определен самый криминальный день года

Чаще всего в России происходят криминальные события на утром после наступления Нового года — 1 января. Об этом рассказал «Известиям» глава отдела Московского НИИ психиатрии им. В.П. Сербского Александр Немцов.

Эксперт констатировал, что именно 1 января каждого года в России вероятность совершения преступлений утраивается.

По его словам, также в первые две недели января наблюдается максимальное число алкогольных психозов.

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