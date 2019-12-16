Защита осужденного студента Жукова обжаловала приговор

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Егор Жуков, 21 год. Изначально Жуков обвинялся в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК)... Егор Жуков, 21 год. Изначально Жуков обвинялся в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК)...
Егор Жуков, 21 год. Изначально Жуков обвинялся в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК)...
Evgenia Novozhenina/Reuters

Защита студента Егора Жукова, который был осужден на три года условно по делу о призывах к экстремизму, обжаловала приговор. Об этом сообщили «Интерфаксу» адвокаты молодого человека.

Ровно десять дней назад Кунцевский суд Москвы приговорил студента к трем годам условно и запретил ему заниматься деятельностью, которая связанна с созданием и ведением сайтов с помощью электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.

Уточняется, что такое обвинение Жукову предъявили за публичные призывы к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале.

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