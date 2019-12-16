Адвокат Соколова рассказал о попытках историка покончить с собой

Обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко доцент Олег Соколов уже неоднократно пытался покончить с собой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката историка Александра Почуева.

В первый раз Соколов пытался покончить с собой в ноябре между следственными действиями. Тогда защита обвиняемого заявила, что Соколов находится «сильно подавленном» состоянии.

Почуев рассказал, что защите известно о нескольких попутках суицида.

В пресс-службе УФСИН по Петербургу и Ленобласти отказались комментировать данную информацию.

7 ноября Олег Соколов застрелил Анастасию Ещенко, а затем расчленил ее тело. После этого его задержали и заключили под стражу до 8 января 2020 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Новый год за решеткой: историка Соколова не отпустили домой

— Расчленившего студентку Соколова отказались выпускать из СИЗО

— Суд рассмотрит апелляцию на арест экс-доцента СПбГУ Соколова 16 декабря