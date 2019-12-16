Расчленившего студентку Соколова отказались выпускать из СИЗО

Санкт-Петербургский городской суд решил не выпускать из СИЗО обвиняемого в убийстве бывшей студентки историка Олега Соколова, передает РИА «Новости».

Адвокат историка Александр Почуев настаивал на переводе историка под домашний арест. Однако суд оставил обвиняемого под стражей.

Ранее Соколов застрелил Анастасию Ещенко, а затем расчленил ее тело. После этого его задержали и заключили под стражу до 8 января 2020 года.

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