Тела семи человек найдены в грузовике в Рио-де-Жанейро

В бразильском штате Рио-де-Жанейро в припаркованном напротив отделения пожарной бригады грузовике обнаружили тела семи человек. Об этом сообщает издание Metropoles.

Как отмечается, тела были найдены во время операции правоохранительных служб в районе Фраде муниципалитета Ангра-дус-Рейс.

Отмечается, что ранее в районе произошла стычка между преступными группировками. По полицейским также начали стрелять, когда они приступили к операции.

Оперативникам удалось изъять четыре автомата, три пистолета, две гранаты и одно средство радиосвязи.

По данным СМИ, все обнаруженные тела в грузовике мужские. По предварительным данным, умершие имели отношение к преступным бандам, занимающимися незаконным оборотом наркотиков.

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