В США сотрудник банка украл около $90 тыс и похвастался этим в соцсетях

В американском городе Шарлотта сотрудник банка украл $88 тыс. и похвастался приобретением в соцсети. Об этом сообщает WIVB.

Как отмечается, 29-летний Арландо Хендерсон опубликовал фото с пачками денег, а также снимок, где он изображен у белого дорогого автомобиля на фоне Голливуда.

Полиция смогла обнаружить злоумышленника благодаря сделанным кадрам. Хендерсона задержали.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 30 лет, а также штраф в размере $1 млн.

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