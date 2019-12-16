В США сотрудник банка украл около $90 тыс и похвастался этим в соцсетях
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В американском городе Шарлотта сотрудник банка украл $88 тыс. и похвастался приобретением в соцсети. Об этом сообщает WIVB.
Как отмечается, 29-летний Арландо Хендерсон опубликовал фото с пачками денег, а также снимок, где он изображен у белого дорогого автомобиля на фоне Голливуда.
Полиция смогла обнаружить злоумышленника благодаря сделанным кадрам. Хендерсона задержали.
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 30 лет, а также штраф в размере $1 млн.
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