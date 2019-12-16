Большинство россиян одобряет закон о борьбе с домашним насилием

Социологи провели исследование и выяснили, что более половины жителей страны (около 70%) выступают за то, чтобы в России приняли закон о борьбе с домашним насилием и только 7% респондентов высказались против, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на данные ВЦИОМа.

Почти все опрошенные (90%) заявили, что в семье нельзя допускать насилие. Только 8% граждан признались, что считают возможным рукоприкладство в случае «определенных обстоятельств». При этом 40% россиян знают о побоях в знакомых им семьях.

Стоит отметить, что ответы мужского и женского населения сильно отличались. Например, не обращать внимание на побои в семье готовы 52% мужчин. Среди женщин такой показатель составил — 29%. Около 35% мужского и 62% женского населения решили, что они не простят применение силы против них. Кроме того, женщины чаще мужчин сообщали, что знают о том, что кто-то применяет силу против их знакомых. Такой показатель составил 43% против 37% у мужчин.

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