Суд рассмотрит апелляцию на арест экс-доцента СПбГУ Соколова 16 декабря

Городской суд в Санкт-Петербурге рассмотрит апелляционную жалобу на арест экс-доцента Олега Соколова по делу об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко 16 декабря. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Как отмечается, заседание состоится в 12.30.

Ранее защита Соколова заявила, что доцент не опасен для общества и просила домашний арест. Суд отказал.

Обвиняемый в убийстве сожительницы историк Олег Соколов был заключен под стражу до 8 января 2020 года.

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