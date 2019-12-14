Суд Сингапура предъявил обвинения гражданину России в финансовых махинациях
Окружной суд Сингапура предъявил обвинения гражданину России Вадиму Корягину в финансовых махинациях, связанных с незаконным получением средств от трех крупных банков. Об этом сообщает газета Straits Times.
Как отмечается, по обвинению проходят также четыре сингапурца.
По данным издания, 51-летний россиянин подсказывал обвиняемым, каким образом можно нелегально заполучить крупные средств от банков OCBC, DBS и Maybank Singapore. Следствие определило, что сингапурцы являлись директорами местных компаний. Они получали от банков необходимые средства и скрывали информацию о конечных бенефициарах.
Махинации проводились в период с апреля 2014 по май 2016. Сумма ущерба не называется.
Корягину предъявлено обвинение по 30 эпизодами, он был отпущен под залог в размере $7,3 тыс. Каждый эпизод предполагает штраф или лишение свободы на срок до трех лет.
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