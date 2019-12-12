Языковой омбудсмен Украины заявила о штрафах за использование русского языка

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Татьяна Монахова рассказала о введении штрафов за использование русского языка, так как это является «нарушением языкового закона» страны. Об этом сообщает UNN.

По словам Монаховой, законодательная, исполнительная, судебная ветви власти, образование, медицина и армия — «это то, где украинский язык должен быть базовой настройкой».

Так, по словам омбудсмена, после первого замечания за использование русского языка будет действовать система штрафов.

«Максимум сегодня — это 11600 гривен ($492)», — заявила Монахова.

Она также отметила, что на портале украинского языкового омбудсмена будет создан специальный раздел, куда можно будет направлять жалобы о нарушениях.

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