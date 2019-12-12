Жириновский предложил сделать 31 декабря выходным, но сократить праздники
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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил российскому президенту Владимиру Путину сделать 31 декабря — выходным днем и сократить число новогодних праздников, сообщает ТАСС.
По мнению Жириновского, во время длительных праздников обычно происходит много всего плохого, поэтому количество январских праздничных дней нужно сократить. А 31 декабря, который уже многие губернаторы официально сделали выходным, стоит официально объявить нерабочим во всех регионах страны.
«А третьего [января] — на работу», — добавил политик.
Остальные январские дни, как считает Жириновский, нужно индивидуально добавлять к отпуску.
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