Совфед одобрил закон о наказании чиновников за оскорбления россиян

В Совете Федерации поддержали проект закона, который начнет наказывать чиновников за то, что они оскорбляют россиян. О шансах одобрения закона рассказал «Известиям» зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов.

По его словам, после того, как об этом законе высказался российский президент Владимир Путин, проект получил больше шансов на одобрение.

Старовойтов считает, что этот закон может стать «зеркальной нормой», так как в стране уже есть наказания жителей за оскорбление властей.

«Оскорбление представителя власти» нужно тоже отменять. Но если нет, то пусть норма будет зеркальной», — отметил депутат.

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