Каждый десятый россиянин признался в покупке себе подарка на Новый год

Каждый девятый россиянин хочет сам себе купить новогодний подарок, гласят данные исследования сервиса Superjob, передает РИА «Новости».

Выяснилось, что 74% опрошенных жителей России планируют покупать подарки родственникам, 38% — подарят что-то своим возлюбленным, четверть собирается порадовать на Новый год друзей, а 11% — самих себя.

Также опрос показал, что 11% россиян отказались кому-либо дарить подарки на Новый год.

Исследование проводилось в 675 населенных пунктах страны. В нем поучаствовали 5 тысяч человек в возрасте от 18-ти лет.

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