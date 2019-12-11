Полиция проверяет обстоятельства продажи ребенка в Дагестане

Правоохранительные органы инициировали проверку по факту передачи матерью ребенка на воспитание другим людям в Дагестане, сообщается на сайте Министерства внутренних дел республики.

По последней информации, жительница Избербаша обратилась в полицию с заявлением о пропаже ребенка. Было установлено, что в 2015 году она, имея финансовые трудности, передала новорожденную дочь на воспитание знакомым.

По заявлению матери, она передала свою дочь посреднице, которую в последствии заподозрила в продаже ребенка.

В официальном аккаунте МВД Дагестана в Instagram опубликована видеозапись, на которой посредница заявляется, что мать была в курсе финансовой составляющей дела и получила свою долю.

Отмечается, что мать ребенка признала факт получения 100 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего.

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