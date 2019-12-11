Полиция проверяет обстоятельства продажи ребенка в Дагестане
Правоохранительные органы инициировали проверку по факту передачи матерью ребенка на воспитание другим людям в Дагестане, сообщается на сайте Министерства внутренних дел республики.
По последней информации, жительница Избербаша обратилась в полицию с заявлением о пропаже ребенка. Было установлено, что в 2015 году она, имея финансовые трудности, передала новорожденную дочь на воспитание знакомым.
По заявлению матери, она передала свою дочь посреднице, которую в последствии заподозрила в продаже ребенка.
В официальном аккаунте МВД Дагестана в Instagram опубликована видеозапись, на которой посредница заявляется, что мать была в курсе финансовой составляющей дела и получила свою долю.
Отмечается, что мать ребенка признала факт получения 100 тысяч рублей.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Москве задержаны мать и семейная пара по подозрению в продаже ребенка
— СК начал проверку после распространения рекламы о продаже ребенка