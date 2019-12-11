Путин назвал любовь к родине священным чувством для россиян

Президент России Владимир Путин на торжественном приеме в честь Дня Героев Отечества заявил, что любовь к родине является священным чувством для россиян. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы государства, именно любовь к родине дает народу России силы выдерживать все испытания, заставляет отступить любого врага.

Также Путин подчеркнул, что в День Героев Отечества почитаются те, кто отстаивал свободу и независимость России.

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