Путин поднял тост за героев России

Президент России Владимир Путин поднял тост за Родину и ее героев во время своего выступления на торжественном приеме по случаю Дня героев России, сообщает ТАСС.

Глава государства поздравил участников торжественного приема с праздником и предложил тост за героев России.

Путин отметил, что те, кто совершает подвиг, поступает в соответствии с велением долга и совести, не думая о признании и наградах. Он подчеркнул, что народ России чтит своих героев и помнит тех, кто выполнил свой долг.

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