В Германии не знали о запросах об экстрадиции убитого грузина

Правительству Федеративной Республики Германия (ФРГ) неизвестно о запросах России об экстрадиции убитого в Берлине гражданина Грузии, передает ТАСС со ссылкой на представителя министерства юстиции Германии.

Также представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт отметил, что Германия ожидает от Москвы сотрудничества в расследовании убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине.

Зелимхана Хангошвили застрелил неизвестный на велосипеде в берлинском районе Моабит 23 августа 2019 года. По подозрению в убийстве задержан гражданин России.

Ранее стало известно, что во время пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате» президент России Владимир Путин заявил, что убитый был причастен к организации взрывов в московском метро и находился в розыске.

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