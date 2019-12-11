Путин ознакомится с речью Егора Жукова

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства пока не ознакомился с речью студента ВШЭ Егором Жуковым, который был приговорен по обвинению в призывах к экстремизму к 3 годам условно с запретом на администрацию сайтов в течение двух лет. Об этом передает корреспондент «Газеты.Ru».

До этого на встрече Путина с членами СПЧ Николай Сванидзе попросил президента ознакомиться с речью Жукова.

По словам Пескова, президенту России будет представлена речь студента, однако пока этого сделано не было.

Егор Жуков был арестован в начале августа по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Изначально Жукову вменяли участие в массовых беспорядках, но позже сняли обвинение. После этого ему предъявили обвинения в публичных призывах к экстремизму в роликах на его YouTube-канале.

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