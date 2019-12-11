Задержанному по делу о растрате гендиректору петербургского «Метростроя» вынесли наказание

Согласно решению Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга, был задержан генеральный директор петербургского ОАО «Метрострой» Николай Александров по обвинению в присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов.

Как стало известно, его заключили под стражу до 8 февраля 2020 года.

Отмечается, что Александров вину не признал.

По имеющейся информации, он попросил суд отправить его под домашний арест или дать возможность внести залог.