СМИ сообщили об отказе двигателя летящего из Уфы пассажирского самолета
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Выполняющий рейс Уфа-Нижневартовск пассажирский Як-42 срочно возвращается в точку вылета из-за проблем с двигателем. Об этом «Интерфаксу» рассказал информированный источник.
Согласно имеющимся данным, после вылета у самолета отказал один из двигателей. В таких условиях пилоты не могли продолжать полет и решили вернуться в Уфу.
Источник рассказал, что летчики попросили разрешение на возвращение.
По некоторым данным, на борту самолета находятся 79 человек.
Других подробностей пока нет.
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