СМИ сообщили об отказе двигателя летящего из Уфы пассажирского самолета

Выполняющий рейс Уфа-Нижневартовск пассажирский Як-42 срочно возвращается в точку вылета из-за проблем с двигателем. Об этом «Интерфаксу» рассказал информированный источник.

Согласно имеющимся данным, после вылета у самолета отказал один из двигателей. В таких условиях пилоты не могли продолжать полет и решили вернуться в Уфу.

Источник рассказал, что летчики попросили разрешение на возвращение.

По некоторым данным, на борту самолета находятся 79 человек.

Других подробностей пока нет.

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