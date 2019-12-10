Путин согласился с идеей отправить педофилов и чиновников под суд присяжных

Президент России Владимир Путин согласился с идеей вернуть суд присяжных для рассмотрения дел в отношении педофилов и чиновников, передает РИА «Новости».

Такое предложение прозвучало от первого вице-президента Адвокатской палаты Москвы Генри Резника.

По его мнению, к возвращению таких дел в ведение судов присяжных «надо точно вернуться».

«Что с выведением из ведения судов присяжных вопросов, связанных с преступлениями на сексуальной почве и должностными преступлениями, я, честно сказать, в первый раз это слышу. И тоже задаюсь вопросом: «Почему?» Только для экономии денежных средств или здесь есть другие соображения? Непонятно», — сказал Путин.

Также глава государства заявил о недопустимости влияния на суд и запугивания судей, в том числе через СМИ и соцсети.