Украина завела уголовные дела против 6 тысяч россиян
Глава СПЧ при российском президенте Валерий Фадеев рассказал, что на Украине заведены уголовные дела против шести тысяч граждан России, передает РИА «Новости».
Впервые эту тему поднял журналист Кирилл Вышинский и ей заинтересовался СПЧ. Фадеев признался, что эти цифры стали для него сенсационными.
Глава СПЧ также пояснил, что все эти россияне когда-то были гражданами Украины и работали чиновниками, но против них открыли производства по подозрению в госизменах и других подобных преступлениях.
«Эти 6 тысяч человек теперь находятся почти заложниками... Надо... [их] вывести из положения заложников», — подчеркнул Фадеев.
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