Основного фигуранту дела о теракте в метро Петербурга приговорили к пожизненному заключению

Основного фигуранту дела о теракте в метро Санкт-Петербурга Аброра Азимова приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он признан виновным в участии в террористическом сообществе и вовлечении в террористическое сообщество, в совершении теракта, незаконном обороте оружия, а также в изготовлении, хранении и перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. На перегоне станций «Технологический институт» и «Сенная площадь» террорист-смертник подорвал самодельное взрывное устройство. В результате теракта погибли 15 человек. Десятки людей получили ранения.