Соколов решил написать книгу-исповедь

Адвокат обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова Александр Почуев сообщил «Газете.Ru», что его подзащитный решил писать книгу.

Почуев сообщил, что смог навестить Соколова в экспертном учреждении.

«Он находится в чувствах глубокого раскаяния и трудится над книгой — исповедью. Написаны первые 53 страницы», — сказал Почуев.

По словам адвокате, Соколов попросил ручку и бумагу.

Обвиняемый в убийстве сожительницы историк Олег Соколов был заключен под стражу до 8 января 2020 года.

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