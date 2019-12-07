Соколов решил написать книгу-исповедь
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Адвокат обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова Александр Почуев сообщил «Газете.Ru», что его подзащитный решил писать книгу.
Почуев сообщил, что смог навестить Соколова в экспертном учреждении.
«Он находится в чувствах глубокого раскаяния и трудится над книгой — исповедью. Написаны первые 53 страницы», — сказал Почуев.
По словам адвокате, Соколов попросил ручку и бумагу.
Обвиняемый в убийстве сожительницы историк Олег Соколов был заключен под стражу до 8 января 2020 года.
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