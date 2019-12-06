Украинский министр сообщил о реформе посредством снимка «поезда смерти»

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил о транспортной реформе с помощью снимка, на котором запечатлен допуск частной локомотивной тяги на железную дорогу страны. К записи на своей странице в Facebook он выложил снимок поезда, перевозившего останки погибших пассажиров сбитого в 2014 году в Донбассе малазийского Boeing МН17.

Уточняется, что в соцсети он сообщил о начале работы частной локомотивной тяги на железной дороге. При этом для иллюстрации этого он взял фотографию тепловоза ЧМЭ3-4588 с рефрижераторными вагонами.

Один из пользователей сети заметил, что снимок был сделан на станции Донецк-2 в июле 2014 года.

«Это фото и этот «поезд смерти», как его назвали тогда, помнят все, кто был связан с железной дорогой. Тут нужно профильное образование и опыт работы по специальности», — написал комментатор.

Пользователь также посетовал, что у Криклиа и у руководителя «Укрзализныци» Евгения Кравцова его нет.

В свою очередь министр увидел свою ошибку.

«Впредь буду проверять каждую картинку из Сети, искренне хотел поделиться важной вестью,» — оправдался он в комментариях.

Отмечается, что фотография в публикации была заменена.