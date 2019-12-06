Следствие в отношении фигуранта дела о беспорядках в Москве Фомина прекращено
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Следственный комитет прекратил уголовное преследование Сергея Фомина по делу о массовых беспорядках в центре Москвы, передает «Интерфакс».
Сообщается, что следствие пришло к выводу об отсутствии состава преступления в действиях Фомина.
Избранная ранее мера пресечения в виде домашнего ареста отменена, отметили в СК.
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