Следствие в отношении фигуранта дела о беспорядках в Москве Фомина прекращено

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Сергей Фомин, 36 лет. Обвиняется в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК). Ему грозит до... Сергей Фомин, 36 лет. Обвиняется в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК). Ему грозит до...
Сергей Фомин, 36 лет. Обвиняется в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК). Ему грозит до...
Владимир Песня/РИА «Новости»

Следственный комитет прекратил уголовное преследование Сергея Фомина по делу о массовых беспорядках в центре Москвы, передает «Интерфакс».

Сообщается, что следствие пришло к выводу об отсутствии состава преступления в действиях Фомина.

Избранная ранее мера пресечения в виде домашнего ареста отменена, отметили в СК.

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