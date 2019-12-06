Фигуранта дела о массовых беспорядках Владимира Емельянова приговорили к условному сроку
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Суд приговорил фигуранта дела о массовых беспорядках Владимира Емельянова к двум годам условного срока, передает «Интерфакс».
Он был признан виновным в нападении на бойца ОМОН.
«Суд приговорил: признать Емельянова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ. Назначить Емельянову наказание в виде двух лет лишения свободы. Назначенное наказание считать условным», — говорится в приговоре судьи Татьяны Шаниной.
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