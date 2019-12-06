Суд признал Егора Жукова виновным

Кунцевский суд Москвы выносит обвинительный приговор студенту ВШЭ Егору Жукову за призывы к экстремизму, передает «Интерфакс».

«Суд установил: Жуков совершил публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети интернет», — сказала судья Светлана Ухналева.

Сообщается, что в суд поддержать Жукова пришли рэпер Оксимирон, Чулпан Хаматова и еще несколько сонет человек.

Изначально Жукову вменяли участие в массовых беспорядках, но позже сняли обвинение. После этого ему предъявили обвинения по ч. 2 ст. 280 УК России («призывы к экстремисткой деятельности...»).

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