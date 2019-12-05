Организатор покушения на Бабченко готов дать показания против Порошенко

Борис Герман, экс-руководитель совместного украино-немецкого оружейного предприятия «Шмайсер», подозреваемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко заявил, что готов дать показания против бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает Bombus.

По данным издания, в качестве свидетеля он якобы уже заявлен со стороны обвинения.

Он добавил, что процесс над Порошенко запланировали начать ближе к весне 2020 года.

Герман также предположил, что бывший украинский лидер «уже сейчас начнет отстреливать свидетелей».