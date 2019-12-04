В СПЧ понадеялись на справедливость наказания для участников беспорядков в Москве

Глава Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выразил надежду на то, что участники несанкционированных летних московских акций получат соразмерное со своими действиями наказания. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что несмотря на то, что «фигуранты уголовных дел нарушили закон», некоторые из них не совершали правонарушений, которые должны караться реальным лишением свободы».

«Брошенный в сторону полицейского пластиковый стаканчик или пластиковая бутылка, наверное, не могли нанести вреда жизни и здоровью», — добавил Фадеев.

По его мнению, обвиненные, которое в ближайшие дни получат судебное заключение по своему делу, » уже понесли наказание в виде лишения свободы, домашних арестов, иных ограничительных мер».

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