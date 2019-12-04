WSJ: ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине

Прокуратура Берлина предполагает, что убийство гражданина Грузии в Берлине летом 2019 года может иметь отношение к России, и намерена передать дело федеральному прокурору, отвечающему за дела, связанные с национальной безопасностью. Об этом сообщает газета The Wall Street со ссылкой на источники.

По словам одного из источников, немецкие следователи уверены, что выяснили личность подозреваемого, и он может быть связан с российским правительством.

Предполагается, что передача дела федеральному прокурору состоится 4 декабря.

В газете отмечается, если история действительно связана с правительством России, то Германия будет вынуждена ответить дипломатическими или другими санкциями. Это, в свою очередь, «может поставить под угрозу тесное энергетическое партнерство Германии с Россией», пишет автор статьи.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель встретится с президентом России Владимиром Путиным в Париже 9 декабря в «нормандском формате». В WSJ отметили, что немецкие чиновники отказались сообщить, будет ли на встрече обсуждаться данное расследование.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сотрудники посольства РФ в ФРГ пообщались с подозреваемым в убийстве в Берлине

— Россиянин задержан по подозрению в убийстве в Берлине