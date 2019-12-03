ВЦИОМ: Около половины россиян считают свое питание правильным

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Около половины жителей России считают, что питаются правильно. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным исследования, 48% россиян назвали свой рацион правильным, столько же заявили об обратном. При этом чаще всего о правильности своего питания сообщали люди старшего поколения.

Под правильным питанием жители России в основном отказ от вредных продуктов (43%), частое питание небольшими порциями (35%), соблюдение питьевого режима (35%), употребление исключительно органических продуктов (33%), умеренное питание (31%) и контроль состава пищи (30%).

Полезными большая часть россиян считает те продукты, в которых отсутствуют ГМО (45%).

В опросе принимали участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет, максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

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