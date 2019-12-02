Путин подписал закон о разрешении нацистской символики в просветительных целях

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий демонстрировать нацистскую символику в просветительных целях при условии осуждения нацизма. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, закон разрешает демонстрировать символику в произведениях науки, литературы, искусства с научно-просветительской целью при условии формирования отрицательного отношения к идеологии нацизма и отсутствия признаков пропаганды или оправдания нацизма.

По мнению авторов документа, принятие такой нормы важно для демонстрации фильмов о Великой Отечественной войне.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, который уточняет нормы демонстрации нацистской символики.

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