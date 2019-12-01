Красный уровень погодной опасности объявлен на юго-востоке Франции из-за дождей

Во французских департаментах Вар и Приморские Альпы объявлен самый высокий уровень погодной опасности, красный, из-за сильных дождей и паводков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на французскую метеослужбу.

Кроме того, в трех департаментах страны — Альпы Верхнего Прованса, Воклюз и Дром объявлен оранжевый уровень опасности.

Уточняется, что паводки ожидаются в воскресенье, 1 декабря, с 15.00 (17.00 мск).

Власти призывали жителей следовать инструкциям безопасности: оставаться дома, не пользоваться автомобилями и запастись питьевой водой.

Ранее красный уровень погодной опасности объявили на юго-востоке страны. Тогда в результате паводков погибли четыре человека.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Четверо погибли и один пропал без вести после наводнения во Франции

— Наводнение на юге Европы привело к жертвам