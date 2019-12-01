В ОНК Москвы готовятся ко встрече с историком Соколовым

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Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы собираются навестить историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки СПбГУ. Об этом «Газете.Ru» рассказал член ОНК Александр Хуруджи.

«В ОНК еще не знают, в каком именно московском СИЗО находится Олег Соколов. Как только нам это станет известно – мы навестим подозреваемого», – сообщил он.

Ранее стало известно, что историка доставили из Санкт-Петербурга в столицу для проведения комплексной психолого-психиатрической экспертизы. По предварительным данным, исследование продлится до Нового года. Все это время Соколов будет проживать в Москве, однако точное место, где он содержится, пока не раскрывается.

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