В Кремле подтвердили планы провести встречу Путина с СПЧ 10 декабря

Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) с участием президента России Владимира Путина запланировано на 10 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Встреча планируется», — сказал представитель Кремля.

СПЧ в новом составе встретится с Путиным впервые. В состав Совета введены четыре новых участника, в том числе исполнительный директор информационного агентства «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и президент Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов. Новым председателем СПЧ стал секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев.

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