Суд отправил под домашний арест главу минздрава Ростовской области

Суд отправил под домашний арест министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно данным источника, Быковскую и ее заместителя Станислава Беседовского подозревают в превышении должностных полномочий. Их задержали в четверг, 28 ноября.

Отмечается, что в областном минздраве и дома у ряда руководителей ведомства прошли обыски.

Быковскую отправили под домашний арест на 1 месяц и 30 суток, до 27 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что, предположительно, уголовное дело в отношении Быковской связано с нарушениями в антимонопольном законодательстве, а также с нарушениями, выявленными ФАС при проверке закупок по утилизации медотходов.

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