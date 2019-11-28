Американка хранила тело мужа в холодильнике 11 лет

Тело мужчины было обнаружено в холодильнике американки после ее смерти, сообщает ABC News.

Полиция города Туэле, штат Юта, обнаружила 75-летнюю американку Жанну Соурон-Матерс мертвой в собственной квартире. В ее холодильнике было обнаружено тело мужчины, который оказался мужем умершей.

Детективы опросили соседей пожилой женщины, которые сообщили, что видели мужчину, проживающего в квартире. Однако временные рамки, указаны в показаниях, различаются.

По словам сержанта городской полиции Джереми Хансена, тело могло находится в холодильнике от полутора до 11 лет. В настоящее время следствие ожидает результатов посмертной медицинской экспертизы.

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