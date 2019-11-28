В Ленобласти задержали мужчину за избиение сотрудницы МВД

В городе Пикалево Ленинградской области задержали местного жителя за избиение сотрудницы МВД, которая приехала к нему домой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управлении МВД по Санкт- Петербургу и области.

Как отмечается, местная школа заявила полиции, что ученица, дочь задержанного, опоздала на уроки из-за того, что отец не разрешил ей выходить из дома. Сотрудница полиции вместе с учителем девочки прибыла к дому подозреваемого для проверки условий проживания ребенка. Тогда мужчина вытолкал их из квартиры, после этого он выбежал за ними и избил правоохранителя.

На место приехали полицейские, злоумышленника сразу задержали. В настоящее время за ребенком наблюдают медспециалисты.

Отец девочки привлечен к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следствие установило, что в момент нападения мужчина был пьян.

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